نائب الأمين العام لديوان الزكاة يثمن دور لجان الزكاة فى بسط عمل الزكاة وسط المجتمع

الخرطوم 17-3-2018م(سونا)- ثمن د. بله الصادق عبد الرحمن نائب الأمين العام لديوان الزكاة دور لجان الزكاة القاعدية في بسط عمل الزكاة وسط المجتمع.

ودعا لدي مخاطبته الورشة التدريبية لمنسقي لجان الزكاة القاعدية بولاية الخرطوم والتي نفذها ديوان الزكاة بالولاية بالتعاون مع معهد علوم الزكاة بقاعة معهد المهندس ابراهيم محمود لتدريب الضابط بحضور عدد من القيادات السياسية والتشريعية والتنفيذية بالولاية ، امناء الزكاة بالولايات الي إقامة الدورات التدريبية والورش لهذه اللجان في فقه الزكاة جباية وصرفا والتي تطور من عمل الزكاة .

من جانبه اوضح محمد الزين النقر بانقا امين ديوان الزكاة ولاية الخرطوم ان هذه الورشة تستهدف أكثر من مائة منسق لجنة زكاة قاعدية ، داعيا هذه اللجان إلى تكوين قاعدة بيانات للفقراء والمساكين وأصحاب الأموال حتي تعين الديوان في جباية وصرف الزكاة مؤكدا ان لجان الزكاة القاعدية تمثل الذراع الأيمن للديوان والتي تساعد في تطوير العمل الزكوي اقتصاديا واجتماعيا وتكافليا .

الى ذلك أشاد هشام صلاح الدين الريده رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس التشريعي بالولاية بدور ديوان الزكاة في المجتمع داعيا الي تكثيف مثل هذه الدورات وإقامة لقاء جامع لكل لجان الزكاة والوقوف على سلبيات وايجابيات هذه اللجان حاثا لجان الزكاة للاختيار الحقيقي لأصحاب الحاجات لان هذه أمانة عظيمة وقال محمد عباس محمد صالح ممثل منسقي لجان الزكاة القاعدية في كلمته ان هذا العمل نبتغي به وجه الله من اجل خدمة الفقراء والمساكين وإحياء شعائر الله في الارض