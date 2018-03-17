تدشين الملتقي الدولى للمياه والطاقة والرى اليوم بأرض المعارض ببري

الخرطوم 17-3-2018م(سونا) - دشن وزير التعاون الدولي إدريس سليمان ود.تابيتا بطرس شوكاي وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء الملتقي الدولى للمياه والطاقة والرى اليوم بأرض المعارض ببري .



وقال وزير التعاون الدولى إن معرض ويتيكس في نسخته الثانية يمثل نافذه إقتصادية لنشاط التجارة والاستثمار بجانب تبادل الخبرات في مجال الطاقة والمياه >

وأضاف خلال مخاطبته لفعاليات تدشين المعرض ان الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ 6300 مشروعا في مجال حصاد المياه من سدود و آبار بالإضافة إلى رفع القدرة الإنتاجية في مجال الكهرباء من 3 آلاف ميقاواط إلى 6 آلاف مع زيادة المساحات الزراعية من( 4) مليون فدان الى (8) مليونا وتمديد شبكات الكهرباء في مجال الري والطاقة.



من جانبها أكدت د.تابيتا بطرس شوكاي وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء اهتمام الوزارة بتنوع مصادر إنتاج الطاقة عبر الطاقات الجديدة والمتجددة من خلال إنفاذ برنامج رئيس الجمهورية (شمس السودان طاقة ونماء) مشيرة إلى ان الوزارة تمضي بخطوات متقدمة في استخدام مشروعات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي وتطوير قدرات التوليد مؤكدة رعاية المعرض في إطار جذب القطاع الخاص للعمل في مجالات الطاقة والمياه .



من جهته قال عبد المنعم حسن إدريس المدير العام لمشروع استخدام طلبات الري بالطاقة الشمسية بوزارة الموارد المائية بأن المشاركة في المعرض تأتي في إطار التعريف بالمشروع الذي بدأ بتركيب 28 طلمبة بالولاية الشمالية كمرحلة أولي منوها إلى ان العمل جار الآن في تنفيذ المرحلة الثانية بتركيب 1440 طلمبة في كافة محليات الولاية الشمالية مبينا أن التجربة أثبتت نجاحها من خلال زيادة المساحات المزروعة وتقليل تكلفة الإنتاج فضلا عن توفير الرى بصورة دائمة.

تجدر الإشارة إلى ان النسخة الثانية من معرض ويتيكس بأرض المعارض ببري جاء ت بمشاركة تنزانيا ،والجزائر وتونس، والسعودية، وزامبيا وعدد من الشركات العالمية في مجال الكهرباء والمياه.