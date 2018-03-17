عوض جادين يتسلم قطاع الاعلام من معتز موسى

الخرطوم في 17-3-2018م (سونا) - أكمل قطاع الاعلام بالمؤتمر الوطني اليوم عملية التسليم والتسلم بين الاستاذ عوض جادين رئيس قطاع الاعلام بالمؤتمر الوطني ، ومعتز موسى رئيس القطاع السابق بحضور الدكتورة تهاني عبد الله نائب رئيس القطاع ، وأعضاء المكتب التنفيذي.

واوضح معتز موسى ان القطاع الاعلامي ركز منذ تأسيسه في يوليو 2017 ، علي تحديد الرؤية للوضع الامثل ، وقد التقى واستمع لكل الخبراء الذين عملوا في مجال الاعلام ، كما تم تحديد تحديات العمل الاعلامي ووضع الخطط للتعامل معها ، وقد اعد القطاع رؤيته الاستراتيجية واكتمل البناء المؤسسي تقريبا وكون مجالس استشارية للقطاع واماناته .

وقال معتز انه من التوفيق ان يأتي عوض جادين لرئاسة لقطاع بكل خبرته الطويلة في العمل الاعلامي وهو من المخضرمين والسابقين في تأسيس وتطوير كثير من المؤسسات الاعلامية في السودان .

و من جانبه قال الاستاذ عوض جادين ان القطاع سيبنى علي ما تم من مجهود في الفترة السابقة من ناحية الرؤية والخطط ، وقال ان المسئولية كبيرة لكنه مطمئن بوجود الاخوة العاملين في القطاع في كل المستويات وكلهم من اصحاب الخبرة والرسالة والالتزام .

وقالت د.اميمة التجاني الناطق الرسمي باسم القطاع انه تم توقيع مذكرة التسليم والتسلم بين معتز موسى رئيس القطاع السابق وعوض جادين رئيس القطاع الحالي ، واضافت د.اميمة ان المؤتمر الوطني يقدم تجربة للممارسة السياسية المؤسسية .

