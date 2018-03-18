حماية المستهلك تدعو لتغيير النمط الاستهلاكي للغذاء حفاظاًعلى سلامة وصحة المستهلك

الخرطوم 18 -3-2018م(سونا)- طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بتغيير النمط الاستهلاكى فى مجال الغذاء وتنوعيه للمستهلك السوداني حفاظا على صحته وسلامته الغذائية .

وقال دكتور ياسر ميرغني الامين العام للجمعية فى تصريح (لسونا) إن لكل دولة فى العالم سيادة غذائية مضيفا أن السيادة الغذائية لأهل السودان تتكون من المأكولات الشعبية (كسرة -قراصة -عصيدة ) وتسآءل لماذا يتناول المستهلك السودانى الخبز بصورة يومية مبينا أن دور الجمعية يقتصر على التعاون مع الحكومة ومراقبتها لإنفاذ القوانين والتشريعات المتصلة بحماية المستهلك فى مواجهة التغول على حقوقه او هضمها من قبل أي جهة كانت بمعنى ان حماية المستهلك فى المقام الاول مسؤولية الحكومة من خلال تفعيل القوانين وفرض هيبتها على الأسواق، موضحا أن الجمعية تمتلك فروعا فى كافة ولايات السودان مع تفاوت حركة ونشاط هذه الجمعيات من ولاية الى أخرى داعيا الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات للتعاون مع هذه الجمعيات من اجل دعم الرقابة الشعبية والذاتية لحماية حقوق المستهلك مع إعطاء أنشطة هذه الجمعيات التوعوية والتنويرية والتعريفية بحقوق المستهلك فرصة أكبر فى وسائل الاعلام المختلفة وذلك لحماية وتحصين المستهلك السودانى فى مواجهة الممارسات السالبة مشيرا الى ارتفاع درجة الوعي لدى المستهلك السوداني بحقوقه خاصة في عواصم المدن .

