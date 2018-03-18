الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 0.299 واليورو ينخفض إلى 0.368

الكويت 18-3-2018 م (كونا) - إستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند 299ر0 دينار في حين انخفض اليورو إلى 368ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 418ر0 دينار كما انخفض الفرنك السويسري إلى 314ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة واصل سعر صرف الدولار انخفاضه مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي.

