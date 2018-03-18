الخرطوم 18-3-2018م (سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد على النحو التالي:-



العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 17.9551 18.0449 18

الين الياباني 0.1693 0.1701 0.1697

الجنيه الاسترليني 25.0176 25.1427 25.0801

الفرنك السويسري 18.8446 18.9388 18.8917

الدولار الكندي 13.7104 13.779 13.7447

كرونة السويدية 2.1908 2.2018 2.1963

الكرونة النرويجية 2.3275 2.3391 2.3333

الكرون الدنماركي 2.9618 2.9766 2.9692

الدينار الكويتي 59.5328 59.8305 59.6816

الريال السعودي 4.7882 4.8121 4.8002

الدرهم الاماراتي 4.8891 4.9135 4.9013

ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439

الدينار البحريني 47.6263 47.8644 47.7454

ريال عماني 46.6245 46.8576 46.7411

الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763

الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047

اليورو 22.0578 22.1681 22.113



