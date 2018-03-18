الخرطوم 18-3-2018م (سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد على النحو التالي:-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18
الين الياباني 0.1693 0.1701 0.1697
الجنيه الاسترليني 25.0176 25.1427 25.0801
الفرنك السويسري 18.8446 18.9388 18.8917
الدولار الكندي 13.7104 13.779 13.7447
كرونة السويدية 2.1908 2.2018 2.1963
الكرونة النرويجية 2.3275 2.3391 2.3333
الكرون الدنماركي 2.9618 2.9766 2.9692
الدينار الكويتي 59.5328 59.8305 59.6816
الريال السعودي 4.7882 4.8121 4.8002
الدرهم الاماراتي 4.8891 4.9135 4.9013
ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.6263 47.8644 47.7454
ريال عماني 46.6245 46.8576 46.7411
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 22.0578 22.1681 22.113