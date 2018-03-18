والي غرب كردفان يشيد بالمصالحات التي تمت بين القبائل ويؤكد مقدرة الدولة على حسم المتفلتين

الفولة 18-3-2018م (سونا)- أشاد والي ولاية غرب كردفان دكتور ابوالقاسم الامين بركة بمبادرة قبيلة الجبارات احدي بطون قبيلة المسيرية التي احتفلت بضواحي مدينة المجلد بالسلام الذي وقع مؤخرا بين قبيلتي الزيود واولاد عمران مبينا ان مثل هذه الاحتفالات تمكن من السلام والتعايش بين كافة المكونات .

وقال بركة خلال السنوات الثلاث الماضية اجتهدت حكومة الولاية ولجان امنها في طي ملف الصراعات القبلية بالولاية والتأسيس للسلام بالطرق العلمية والمستدامة .

و شكر بركة نائب رئيس الجمهورية لاهتمامه ووقفته في طي ملف النزاعات القبلية بالولاية وقال إن الولاية أصبحت الآن خالية من الصراعات القبلية والامن مستقر بفضل التصالحات وعملية جمع السلاح .

ودعا الإدارة الأهلية باشاعة روح التعايش السلمي وقبول الآخر والعمل علي رتق النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع ومحاربة المتفلتين والتبليغ عنهم ، مؤكدا في هذا الصدد جاهزية القوات النظامية في التعامل بحزم وحسم مع كل متفلت يسعى لزعزعة الأمن ويروع الآمنين قائلا ( لامساومة في حياة وامن المواطنين ) وجدد بركة استمرار مشروعات التنمية في كل مناطق الولاية خاصة مشروعات الطرق والكهرباء والمياه والصحة .

وأكد عدد من المتحدثين من قيادات الإدارة الأهلية بتمسكهم باتفاقيات الصلح التي تمت بين القبائل مشيرا الي أن الوقت قد حان للبناء والإعمار وإقامة مشروعات التنمية ، مناشدين حكومة الولاية بالعمل على تنمية المناطق التي تأثرت بالصراعات القبلية في السابق.

وكرمت قبيلة الجبارات عددا من الجهات الرسمية والشعبية التي أسست للسلام بين كافة القبائل .

