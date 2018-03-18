وفد من المؤتمر الوطني بالجزيرة يقدم التهنئه لممتاز

مدني 18-3-2018م (سونا)- قام وفد رفيع المستوى من حزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة برئاسة الشيخ تاي الله احمد فضل الله نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية أمس بتقديم التهنئة للأستاذ حامد ممتاز بمقر إقامته في الخرطوم لنيله ثقة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني بتكليفه رئيساً لقطاع الإتصال التنظيمي ووزيراً لديوان الحكم الإتحادي متمنين له التوفيق والسداد .

وقال تاي الله في تصريح /لسونا / إن التعديلات التي شهدتها قطاعات وأمانات حزب المؤتمر الوطني جسدت الإلتزام بوثيقة الإصلاح والدفع بالعناصر الشابة والقوية لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة .

وقطع بأن ممتاز من العناصر الشابة القوية التي صقلتها التجارب في العمل التنظيمي والتنفيذي وعززها بالعلم والمعرفة .

وأكد أنه يمثل مصدر فخر وإعزاز لكل أهل السودان ولفت للجهود الكبيرة التي قادها ممتاز لدفع جهود حكومة الولاية في توفير خدمات المياه والطرق لأهل الريف وتلبية رغباتهم في الحياة الكريمه .

وأكد تاي الله أن كل التغييرات التي أجراها الحزب وجدت كل الرضاء والقبول من كل عضوية حزب المؤتمر الوطني بالولاية .

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