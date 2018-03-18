وزير الثروة الحيوانية يبشر بتأهيل وتطوير مرافق الثروة الحيوانية بسنار

سنار18-3-2018 م( سونا ) - بشر الأستاذ بشارة جمعة أرو وزير الثروة الحيوانية والسمكية بإنشاء مرافق حديثة لكافة أقسام الثروة الحيوانية والسمكية بولاية سنار، وإنشاء معامل وعيادات وبنى تحتية تؤسس وفقاً لأحدث التقنيات في العالم مؤكدا الاهتمام بالتدريب لتطوير الإنتاج والإنتاجية مشيرا الى أن الإمكانات والكوادر متاحة .

وقال في تصريح لـ(سونا) لدى زيارته أمس لولاية سنار إن الهدف من الزيارة لسنار وبقية الولايات الوقوف ميدانياً على أوضاع العمل والعاملين وتوقيع مذكرات تفاهم لخلق شراكة بين الوزارة الاتحادية والحكومات بالولايات لتسيير دولاب العمل بالصورة المثلى تنفيذا لتوصيات المؤتمر القومي للثروة الحيوانية .

من جانبه وصف المهندس أزهري خلف الله وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية سنار الزيارة بالمهمة لتطوير الخدمات والعمل في هذا المجال الحيوي .

ووقف السيد الوزير والوفد المرافق على إدارة الثروة الحيوانية بمحلية سنار ومعمل البحوث البيطرية بحي القلعة سنار.



