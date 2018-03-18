انتخابات الرئاسة الروسية: مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين

موسكو 18-3-2018م(بي بي سي )- بدأ الناخبون في العاصمة الروسية موسكو الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي من المتوقع أن يفوز بها الرئيس فلاديمير بوتين ليبقى في السلطة لولاية رابعة مدتها 6 سنوات.

ولا يزال بوتين في السلطة منذ عام 1999 سواء في منصب رئيس البلاد أو رئيس الوزراء.

وبدأ التصويت في أقصى شرق روسيا مساء السبت، وبعد 9 ساعات فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في موسكو نظرا لفارق التوقيت بين مناطق روسيا.

ويتنافس بوتين مع 7 مرشحين آخرين، من بينهم المليونير بافل غرودينين، ومقدمة برامج تلفزيون الواقع كسينيا سوبشاك، والمرشح القومي فلاديمير جيرينوفسكي.

بينما يغيب المعارض الرئيسي لبوتين اليكسي نافالني عن سباق الانتخابات بعد إدانته بتهمة الاختلاس وهي التهمة التي يقول عنها نافالني إنها "ملفقة".

