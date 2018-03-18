تشريعي غرب كردفان يبدأ عقد جلسات دورة إنعقاده السابعة .

الفولة 18-3-2018م(سونا)- بدأ المجلس التشريعي بولاية غرب كردفان دورة انعقاده السابعة لشهر مارس 2018 اليوم برئاسة الأستاذ الشريف محمد عباد رئيس المجلس .

و أشار السيد رئيس المجلس في مستهل الجلسة إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها حكومة الولاية في كافة المجالات من أجل ترقية الأداء ورفاهية شعب الولاية .

كما أوضح أن جولات نواب المجلس التشريعي على المحليات حققت الكثير من النتائج بجانب الرقابة التي تجيء من ضمن أدوار المجلس .

وقال عباد إن المجلس التشريعي من خلال دورته سيستمع إلى خطاب والي الولاية وتقارير أداء الوزارات بالإضافة إلى مناقشة بعض القوانين المهمة.

وقال رئيس المجلس إن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد سيتم تجاوزها بالعزيمة وزيادة الإنتاج والإنتاجية، مبينا أن هذه التحديات نتاج طبيعي لاختيار الدولة طريق العزة والشموخ من أجل بناء السودان الموحد في ظل حكومة الوفاق الوطني.

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