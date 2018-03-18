مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية يغلق مستقراً

الخرطوم 18-3-2018l(سونا) - أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 4571.01 نقطة .

وفى معاملات اليوم ومقارنه مع تداولات يوم الخميس الماضى فقد شهد هذا اليوم إنخفاض حجم التداول من 23,197,897 إلي 13,439,137 جنيه بنسبة إنخفاض بلغت (42)% .

وإنخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 43,030 إلي 25,628 ورقة بنسبة إنخفاض بلغت (40)% .

وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 58 صفقة إلي 60 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت (3.5)% .

حركة الاسعار:

وشهد قطاع الإستثمار والتنمية اليوم إستقرار سعر سهم الشركة الوطنية للإجارة عند 126 جنيه .

وسجل قطاع الشهادات الإستثمارية اليوم إرتفاع سعر إصدارة واحدة و إستقرار سعر 8 إصدارات وانخفاض سعر 3اصدارات وذلك من جملة12 إصدارت تم تداولها اليوم.

