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مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية يغلق مستقراً

التاريخ : 18-03-2018 - 11:20:00 صباحاً
الخرطوم 18-3-2018l(سونا) - أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 4571.01 نقطة .
وفى معاملات اليوم ومقارنه مع تداولات يوم الخميس الماضى فقد شهد هذا اليوم إنخفاض حجم التداول من 23,197,897 إلي 13,439,137 جنيه بنسبة إنخفاض بلغت (42)% .
وإنخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 43,030 إلي 25,628 ورقة بنسبة إنخفاض بلغت (40)% .
وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 58 صفقة إلي 60 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت (3.5)% .
حركة الاسعار:
وشهد قطاع الإستثمار والتنمية اليوم إستقرار سعر سهم الشركة الوطنية للإجارة عند 126 جنيه .
وسجل قطاع الشهادات الإستثمارية اليوم إرتفاع سعر إصدارة واحدة و إستقرار سعر 8 إصدارات وانخفاض سعر 3اصدارات وذلك من جملة12 إصدارت تم تداولها اليوم.
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