استقرار في أسعار السلع والمحاصيل والمواد الاستهلاكية بالنيل الأبيض



كوستي في 18 - 3- 2018م ( سونا‏) – شهدت أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بأسواق ولاية النيل الأبيض استقرار كبيرا ووفرة لكل السلع وكشفت جولة لوكالة السودان للأنباء ‏(سونا‏) بأسواق الولاية داخل أسواق المحاصيل والخضر والمواد الاستهلاكية بمدينة كوستي أن هنالك استقرارا كبيرا في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية .

حيث أشار التجار الذين استطلعتهم (سونا) إلى استقرار في الأسعار ووفرة في السلع المختلفة حيث بلغ سعر جركانة زيت الفول زنة 36 رطلا 650 جنيها وجوال البصل الجزيرة 220 جنيها، وجوال البطاطس 650 جنيها والأسود 200 جنيه وسعر قنطار الكركدي 2200 جنيه وجوال الفول السوداني 650 جنيها وجوال الفحم 280 جنيها .

فيما بلغ جوال اللوبيا الأبيض 1700 جنيه وجوال الليمون 1500 جنيه. وجوال الويكة الخرطومية 1400 جنيه وجوال السكر كنانة 1100 جنيه وجوال العدسية جديدة 1050 جنيها وكرتونة الطماطم سيكو 250 جنيها والبلدية 170 جنيها وكيس العجور 60 جنيها.

كما انخفض سعر جوال الذرة فتريتة لـ 625 جنيها وطابت 850 جنيها والقمح 800 جنيه والدخن 1200جنيه، قنطار السمسم الابيض 1750جنيها والأحمر 1720 جنيها وطن الأسمنت عطبرة3750 جنيها فيما ظلت اللحوم والفاكهة مستقرة في أسعارها لفترة ليست بالقصيرة.

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