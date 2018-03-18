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وزير الدولة بالتجارة يلتقي منسق السكرتارية التنفيذية لبرنامج الإطار المتكامل بمنظمة التجارة عالمية

التاريخ : 18-03-2018 - 12:02:00 مساءً


الخرطوم 18-3-2018م(سونا)-التقى الأستاذ الصادق محمد علي وزير الدولة بالتجارة بمكتبه اليوم منسق السكرتارية التنفيذية لبرنامج الإطار المتكامل (E I F ) بمنظمة التجارة العالمية الأستاذ امباي نداي في إطار جهود وزارة التجارة لتكملة إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وبحث اللقاء سبل إنفاذ المشروعات التي يزمع البرنامج إنفاذها بالسودان والتي تشتمل على بناء القدرات وتأهيل القطاعات الإنتاجية لرفع الإنتاج .
ومن جانبه، وعد الصادق بتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها إنجاح برنامج الإطار المتكامل الذي يهدف إلى إدماج الدول الأقل نموا في التجارة العالمية كما يستهدف توظيف النشاط التجاري لمحاربة الفقر وتسريع وتيرة التنمية.
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