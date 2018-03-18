حامد ممتاز يتسلم مهامه رسميا وزيرا لديوان الحكم الاتحادي

الخرطوم 18 - 3 - 2018 م ( سونا ) - تسلم الأستاذ حامد ممتاز مهامه رسميا وزيرا لديوان الحكم الاتحادي خلفا لدكتور فيصل حسن إبراهيم حيث جرت مراسم التسليم والتسلم اليوم بالقاعة الصغرى لديوان الحكم الاتحادي بحضور وزراء الدولة بالديوان اللواء عمران يحيى وأبو القاسم إمام والوزير مجدي عبدالله ووكيل الديوان صديق جمعة باب الخير والمستشار بخيت دبجو ومديري الإدارات بالديوان.

وأعرب دكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره على حسن التعاون الذي وجده من العاملين بالديوان خلال السنتين اللتين أمضاهما وزيرا بالديوان مؤكدا أن الجهد الذي بذل كان جهدا مشتركا حيث شهد الديوان عملا كبيرا تمثل في قيام مؤتمر تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي وغيره .

وقدم فيصل شرحا موسعا لخلفه ممتاز عن مهام وبرامج ديوان الحكم الاتحادي، لافتا إلى أنه يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية ويقوم بالتنسيق بين المركز والولايات ترسيخا لدعائم الحكم الاتحادي فضلا عن ترؤسه لعدد من اللجان.

من جانبه، أعرب حامد ممتاز عن شكره لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير على الثقة التي أولاها إياه وزيرا لديوان الحكم الاتحادي مشيدا بالدور الكبير الذي بذله دكتور فيصل في تطوير وتقدم ديوان الحكم الاتحادي .

وأكد ممتاز انه سيبذل قصارى جهده مع العاملين لاستكمال ما بدأه فيصل، وقال سنعمل كمجموعة واحدة وسيكون ديدننا سرعة الإيقاع لاستكمال ما تبقى من مشروعات قبل 20 20 وسنتعاون بكل وضوح وشفافية لأن المسوؤلية مشتركة .

ووعد الوزير ممتاز بأن بابه سيكون مفتوحا لكل العاملين بالديوان والاستماع إليهم حول مهامهم ومشروعاتهم ممتدحا تجربة الحكم الاتحادي التي أحدثت فارقا كبيرا في الاستقرار وأعطت كل مواطن حقه.

