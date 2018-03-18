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أخبار محلية - سياسية

مساعد رئيس الجمهورية يلتقي سفير النرويج

التاريخ : 18-03-2018 - 01:27:00 مساءً
الخرطوم 18-3-2018م (سونا)- التقى مساعد رئيس الجمهورية دكتور فيصل حسن ابراهيم بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم سفير النرويج لدى السودان بارت هولاند .
واكد السفير بارت فى تصر يحات صحفية عقب اللقاء التزام بلاده بدعم جهود الحكومة لتحقيق السلام والاستقرار فى دارفور والمنطقتين مشيدا بتميز العلاقات بين السودان والنرويج .
من جانبه قال السفير خالد موسي مدير الادارة الاوربية بوزارة الخارجية ان اللقاء تطرق الى مسيرة العلاقات بين البلدين وتطويرها فى مجالات التنمية و السلام ، كما تم استعراض برامج التعاون فى المجال التنموي خاصة في قضايا النفط والثروة السمكية بولاية البحر الاحمر مشيرا الى ان هناك ترتيبات تجري لانعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين فى الخرطوم الفترة القادمة
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