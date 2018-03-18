النائب الأول يتسلم كتاب حصاد الاداء لمشروع سنار عاصمة للثقافة الإسلامية

الخرطوم 18-3-2018م(سونا)- تسلم النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومى الفريق أول ركن بكرى حسن صالح اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء كتاب حصاد الأداء لمشروع سنار عاصمة للثقافة الأسلامية للعام 2017 والذى حوى الحراك الذى انتظم المشروع منذ صدور القرار الرئاسى الأول فى العام 2014 وحتى إعلان ختام المشروع فى العام 2017 .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم وزير الثقافة الأستاذ الطيب حسن بدوى والذى أوضح في تصريحات صحفية أنه سلم النائب الأول نسخة من الاتفاقية التى وقعت بين جمهورية السودان والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الايسسكو لإنشاء مركز سنار الاقليمى للحوار والتنوع الثقافى مبينا أن الاتفاقية تعتبر من المبادرات التى قدمها النائب الأول لرئيس الجمهورية، مشيرا الى الحراك الكبير الذي أحدثه مشروع سنار وماقدمته الدولة من دعم ساعد علي تأسيس بيئة فكرية وثقافية وسياسية واجتماعية .

وقال وزير الثقافة إن النائب الأول أكد دور الدولة والتزامها بما تم التوقيع عليه مع الإيسيسكو مضيفا أنه أشاد بالمنظمة ووزراء الثقافة فى العالم الاسلامى الذين حضروا المؤتمر العاشر لوزراء الثقافة بالدول الاسلامية. وأشار إلى أنه قدم تنويرا للنائب الأول حول المبادرة التى خرج بها المؤتمر للنهوض بالعمل الثقافي من خلال المشروعات والبرامج الثقافية ورعايته للمكتبة الثقافية .

ووجه النائب الأول بالاستمرار فى تعزيز العمل مع منظمة الإيسيسكو والايفاء بالالتزامات الوطنية وإقامة شراكة تسهم في إحداث بعد حضاري وسياحي وثقافي على المستوى الفكري والثقافب بالسودان .



