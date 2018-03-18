رئيسة موريشيوس ستقدم استقالتها منتصف نهار 23 مارس

بورت لويس18-3-2018م(بانا) - أعلن يوسف محمد محامي رئيسة موريشيوس أمينة غريب فكيم يوم السبت في تصريح صحفي أن موكلته تعتزم الاستقالة من منصبها يوم الجمعة 23 مارس 2018 عند منتصف النهار.

وتأتي هذه الاستقالة المقبلة إثر نشوب صراع مفتوح بينها وبين رئيس الوزراء برافيند جوغناوث في أعقاب الكشف يوم 23 فبراير الماضي عبر صحيفة "ليكسبريس" أن أمينة غريب فكيم استخدمت بطاقة ائتمان بقيمة 27 ألف دولار أمريكي منحتها إياها منظمة "معهد كوكب الأرض" غير حكومية أسسها الملياردير الأنغولي المثير للجدل ألفارو سوبرينيو.

وصرح المحامي أن رسالة استقالة الرئيسة جاهزة لإرسالها إلى رئيسة الجمعية الوطنية مايا هانومانجي، مضيفا أن "الرئيسة بحاجة إلى أسبوع لجمع أغراضها".

