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أخبار محلية - اقتصادية

ضبط زيت طعام غير مطابق للمواصفات والمقاييس بالابيض

التاريخ : 18-03-2018 - 02:14:00 مساءً

الابيض 18-3-2018م (سونا)- تمكنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع شمال كردفان من ضبط (40)جركانه زيت الطعام منتهية الصلاحية قادمة من مدينة ود مدني .تم ضبطها بواسطة المواصفات والأمن الاقتصادي بالميناء البري.
وأشاد مدير القطاع بشمال كردفان المهندس التجاني النعيمة عبدالعال بيقظة الأجهزة الرقابية وترصدها لكل ما يهدد سلامة المستهلك والاقتصاد الوطني من خلال حملاتها المستمرة لضبط حركة السوق ومراقبة جميع السلع التي تدخل الولاية موجها التجار وأصحاب المحال التجارية التأكد من ديباجة المنتجات وفترات الصلاحية حتي لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.
س ص/ع و
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