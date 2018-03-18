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أخبار محلية - سياسية

مساعد رئيس الجمهورية يطلع على سير العمل في المدينة الرياضية

التاريخ : 18-03-2018 - 02:44:00 مساءً
الخرطوم 18-3-2018م (سونا) - اطلع مساعد رئيس الجمهورية دكتور فيصل حسن إبراهيم بمكتبه بالقصر الجمهوري على سير العمل في المدينة الرياضية ورؤية وزارة الرياضة والشباب الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبة بالقصر الجمهوري عبد الكريم موسى وزير الشباب والرياضة الذي أوضح في تصريحات صحفية أن المدينة الرياضية تعد احد المشاريع الإستراتيجية في مجال البنى التحتية بالقطاع الرياضي باالبلاد.
وأضاف سيادته أنه أطلع مساعد الرئيس على خطة الوزارة ورؤيتها الإستراتيجية تجاه قضايا الشباب المتعلقة بإيجاد فرص عمل لهم وتشغيلهم في إطار رؤية الحكومة حتى يكون قطاع الشباب رافدا مهما في دعم الاقتصاد.
وأشار الى أنه قدم تنويرا أيضا حول قضايا السلم الاجتماعي خاصة في مناطق النزاعات بعد أن تحقق السلام ليصبح الشباب جزءا من الحراك العام للسلم الاجتماعي في تلك المناطق.
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