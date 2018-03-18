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أخبار محلية - سياسية

اللجنة الإعلامية المشتركة تتفق على تعزيز العمل المشترك بين الجهازين التشريعي والتنفيذي بالبلاد‎

التاريخ : 18-03-2018 - 02:44:00 مساءً
الخرطوم 18 - 3 - 2018 م ( سونا ) - إنعقد بوزارة الإعلام اليوم إجتماع ضم لجنة الاعلام والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس الوطني برئاسة المهندس الطيب مصطفى ووزارة الإعلام برئاسة الوزير الدكتور أحمد بلال عثمان بغرض الوقوف على أداء الهيئات التابعة للوزارة.
وأوضح المهندس الطيب مصطفى رئيس اللجنة في تصريحات صحفية أن الاجتماع إتفق على تعزيز العمل المشترك بين الجهازين التنفيذي والتشريعي دعما للعمل الاعلامي بالبلاد من خلال دعم هذه الهيئات لافتا إلى انه تم الاتفاق على أن يتم إنشاء قانون خاص لكل هيئة على حدا بدلا عن أوامر التأسيس التي قامت على أساسها تمكينا لتلك الهيئات للقيام بدورها على الوجه الأكمل.
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