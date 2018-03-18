المعادن وشركة (ام تي ان) تتفقان على تقديم خدمات الاتصالات لمناطق التعدين

الخرطوم 18-3-2018 م(سونا) - وقعت وزارة المعادن ممثلة في ذراعها الخدمي "شركة سودامين" مذكرة تفاهم اليوم مع شركة "ام تي ان" لتقديم خدمات الاتصالات لمناطق التعدين وتغطيتعها بخدمة متميزة تتمثل في خدمات نقل البيانات والانترنت وتوفير سعات عالية له إلى جانب تقديم خدمات الربط الشبكي وخدمات الرقابة والتتبع والرصد عن طريق تكنولوجيا وتقانة الإتصالات الى جانب خدمات الدفع عبر الموبايل (الموبايل كاش).

ونصت مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على ضرورة العمل على تسهيل وتطوير الخدمات التي من شأنها أن تسرع من الوصول للأهداف المشتركة لكلا الطرفين كما نصت على تشكيل فريق عمل من منسوبي الطرفين للمتابعة وتحديد وحصر المناطق المراد توفير خدمة الاتصالات والانترنت فيها.

وأكد المدير العام لشركة "سودامين" الذراع الخدمي لوزارة المعادن كمال حسن الحاج في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية أن الهدف من مذكرة التفاهم الاستفادة من الخدمات المتعدده والشبكة الواسعة التي تقدمها شركة "ام تي ان" للاتصالات خاصة وان سودامين معنية بتقديم الخدمات لمناطق التعدين التي لا تصلها شبكات الاتصالات، مشيرا إلى أن من أهم الخدمات التي تقدمها الشركة "خدمات الربط الشبكي لنقل البيانات بالاضافة الى خدمة الموبايل كاش" واصفا تلك الخدمات بالمهمة لقطاع التعدين الذي يتواجد في مناطق بعيدة لا تتوفر فيها شبكات الاتصال، مشيرا الى ان هذا التعاون سيثمر مستقبلا في تقديم خدمات كبيرة لقطاع التعدين.

من جهته أوضح المدير العام لشركة "ام تي ان" مالك ميلامو ان شركته ستقدم تقنية لتطوير قطاع التعدين من خلال الامكانيات التقنية التي ستسخرها الشركة لتطوير قطاع التعدين في السودان، مشيرا إلى أنهم استطاعوا خلال الأعوام الماضية تقديم خدمات كبيرة للشركات التي تعمل في قطاع المعادن بالسودان، موضحا أن الخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركة بالعمل في عدد من الدول الإفريقية جاهزة لتقديم الخدمات التي ستسهم في تطوير القطاع، لافتا إلى أنهم يعملون على حل التحديات التي تواجه هذا القطاع في السودان، كاشفا عن حلول تمتلكها الشركة لحلحلة تلك المشكلات والمتمثلة في تهريب الذهب، إلى جانب امتلاك تقنية لحماية العاملين في هذا المجال بالاضافة إلى خدمة تحويل الاموال عبر الموبايل " الموبايل كاش" التي تساعد كثيرا في تحويل الاموال من مناطق التعدين الى العاصمة الخرطوم ، متعهداً في الوقت ذاته التزامهم التام بتقديم افضل الخدمات لشركات التعدين.