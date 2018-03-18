السدود : تقدم كبير في تنفيذ خطة برامج حصاد المياه

الخرطوم 18-3-2018م(سونا) - كشفت وحدة تنفيذ السدود عن تقدم خطة برنامج حصاد المياه وصولا إلى زيرو عطش وذلك من خلال المجهودات المبذولة من قبل القائمين على إنفاذ البرنامج .

وأكد المهندس عمار على محمد مدير الادارة العامة لحصاد المياه حفر (200) بئر في اطار الخطة المنفذة للعام 2017م بجانب إكتمال تركيب عدد( 195) محطة ونوه الى ان العمل يمضى بخطوات متقدمة في تركيب عدد (25) محطة و تنفيذ (11) بئر في الوقت الذى اكتملت فيه الدراسات الجيوفيزيائية لعدد (240 )بئر مشيراً الى تأهيل خمسة سدود بنسبة 100% وتنفيذ 28 حفيرا في عدد من الولايات .



وشدد عمار على ضرورة اقامة الورش والسمنارات فيما يتصل بكيفية إدارة منشأت حصاد المياه والمحافظة عليها بجانب التوعية بأهمية المشروعات في كافة الولايات .



الجدير بالذكر ان وحدة تنفيذ السدود ماضية في تنفيذ برنامج حصاد المياه الذي يهدف الى توفير مياه الشرب في ولايات البلاد كافة وصولاً إلى زيرو عطش بنهاية العام 2020م.