منتدى أكاديمية السودان للعلوم المصرفية حول (بديل شرعي للجاري مدين) الثلاثاء

الخرطوم 18-3-2018(سونا) - يقيم مركز البحوث والنشر والاستشارات بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية منتداه المصرفي رقم (113) بعنوان (بديل شرعي للجاري مدين) (Over-Draft) وذلك فى الحادي عشر من ظهر بعد غدٍ بقاعة د. صابر محمد حسن للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية شارع الجامعة ، وياتي المنتدى برعاية البنك السوداني الفرنسي.

ويهدف المنتدى لإلقاء المزيد من الضوء على مقترح تطوير آليات للتمويل النقدي بالمصارف الإسلامية، ويثري النقاش حول هذا الموضوع أساتذة وخبراء ومختصون من الأكاديميين والمهنيين وغيرهم من المهتمين والجهات ذات الصلة بهذا الشأن.

ويقدم الورقـــــــــة دكتور التجاني عبدالقادر أحمد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للصكوك الحكومية ويترأس الجـــلــســة الاستاذ عبدالرحيم حمدي - خبير اقتصادي ويعقب كل من أ. د. أحمد مجذوب - وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق ، ودكتور محمد علي يوسف - نائب الامين العام - الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية.

إن الحاجة الى تطوير وابتكار صيغ تمويلية تستجيب بمرونة للحاجات النقدية للعملاء من اهم التحديات التي تواجه قطاع التمويل الاسلامي في السودان. حيث ان وجود هذه الفجوة التمويلية النقدية أدى الى لجوء العملاء لممارسات قد تضر بالاقتصاد وتزيد من تكلفة التمويل، فعلى سبيل المثال لجأ البعض الى استخدام بعض صيغ التمويل بشكل خاطئ (المرابحة او عقد التوريق) والذي بموجبه يبيع العميل سلعته نقداً بثمن اقل بكثير من ثمن السوق لحاجته للنقد وهو ما يعرف (بالكسر). كما أن هنالك بعض الشركات والمؤسسات تعاني من ذات المشكلة، حيث انها في بعض الأحيان تتعرض في دوراتها الإنتاجية لفترات تقل فيها السيولة مما يعرضها لمخاطر كبيرة إذا لم تجد جهة توفر لها التمويل المطلوب. وقد ظلت المصارف الاسلامية تسعى لإيجاد بديل شرعي وعملي يحقق الانضباط الشرعي ويلبي احتياجات العملاء بشكل جيد.

