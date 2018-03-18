حسبو يؤكد دعم رئاسة الجمهورية لجهود هيئة الحسبة والمظالم العامة

الخرطوم في 18 -3 -2018 م (سونا) - أكد نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن، دعم رئاسة الجمهورية لجهود هيئة الحسبة والمظالم العامة للقيام بدورها في تحقيق العدالة.

ووجه نائب رئيس الجمهورية لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري برئيس ديوان المظالم والحسبة العامة مولانا أحمد أبو زيد، بإعداد دراسات الأمبودزمان والاهتمام بالتفتيش الإداري والاهتمام بالنازحين واللاجئين. وقال مولانا أحمد أبوزيد رئيس هيئة الحسبة والمظالم إنه أطلع نائب الرئيس على أداء الهيئة ونسب الفصل في قضايا الأراضي والتي بلغت حوالي 93%، والفصل من الخدمة.

وأبان سيادته أن مشاركة السودان في المؤتمرات الإقليمية جعلته مؤهلاً في مجال القوانين والتشريعات لتقدمه القارة الإفريقية لتقديم خبرته لدولتي الصومال وليبيا.