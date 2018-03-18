والي غرب كردفان يقدم خطاب أداء حكومته أمام المجلس التشريعي بالولاية

الفولة 18 _3_2018 م (سونا) - قدم الدكتور أبو القاسم الأمين بركة والي غرب كردفان خطاب أداء حكومته أمام المجلس التشريعي للولاية في دورة انعقاده السابعة التي بدأت اليوم.

وقال الوالي إن خطابه أمام المجلس تجديد للعهد وتأكيد للميثاق الذي يحفظ للولاية ومواطنيها وحدتهم وتماسكهم بعد أن أصبحت تنعم بالأمن والاستقرار بفضل جهود الدولة والإدارة الأهلية وروح الشباب وقرارات جمع السلاح التي حققت الأمن والطمأنينة، وأبان أن الخطاب جاء مهتديا بوثيقة الحوار الوطني وبرنامج إصلاح الدولة.

وأبان أن قطاع الحكم والإدارة اتخذ من الاستراتيجية القومية ربع القرنية ومخرجات الحوار الوطني وموجهات الخطة المرحلية للإستراتيجية الثالثة مرجعا له.

واستعرض أداء الحكومة في مجالات الأمن والإعلام والحكم المحلي والمصالحات والعودة الطوعية وموقف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإصلاح أجهزة الدولة وحاكمية التخطيط الإستراتيجي وتنفيذ توجيهات الرئاسة بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونية.

وفي محور قطاع التنمية الاجتماعية تحدث الخطاب عن سعي الحكومة لإحداث التنمية وقيادة النهضة العمرانية من خلال الارتقاء بالخدمات التحتية والمرافق العامة والمساهمة في سد حاجات مجتمع الولاية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والإنتاج وتوفير خدمات الكهرباء والمياه والطرق والنقل والمواصلات من خلال التنمية المتوازنة بما يحقق أهداف وغابات الخطة الاستراتيجية للولاية.

وأوضح بركة من خلال الخطاب أن الموارد المالية للأشهر الأربعة الماضية بلغت 344.7 مليون جنيه منها 171.5 مليون جنيه إيرادات ذاتية و124.9 تحويلات اتحادية، فيما بلغت تحويلات البترول 48.2 مليون جنيه، مبينا أن إجمالي الإنفاق خلال الفترة المذكورة 256.1 مليون جنيه بما فيها تعويضات العاملين التي بلغت جملتها 159.3 مليون جنيه.

أما في قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية فقال والي غرب كردفان إنه يستهدف الإنسان من خلال بناء مجتمع ينعم بكافة الخدمات الأساسية، مشيرا إلى عدد من الأنشطة التي نفذت في مجالات التعليم والصحة والرعاية والتنمية الاجتماعية والثقافية والشباب والرياضة والضمان الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.

وأفاد الأستاذ الشريف محمد عباد رئيس المجلس التشريعي بالولاية في تصريح لـ(سونا) بأن الخطاب تناول أداء الحكومة بشكل عام، مبينا أن غرب كردفان أكثر الولايات استفادة من قرار جمع السلاح، وقال إن الاستقرار الأمني الذي تشهده كافة المناطق يحسب لحكومة الولاية ولجان أمنها المختلفة، مؤكدا أن الأمن أساس كل شئ وقال: (لا استقرار ولا سلام من غير أمن).

وأشاد بما تم من إنجاز في مجال الطرق، مبينا أن الحكومة بذلت جهدا كبيرا في الارتقاء بالبنى التحتية بالولاية، وقال إن مشروعات الطرق طويلة الأمد ولكنها متى ما اكتملت تعتبر تنمية مستدامة.

وأضاف: (يجب أن يعمل الجميع وتتكامل الأدوار وتتوحد الصفوف من أجل رفاهية شعب غرب كردفان).