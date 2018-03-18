وزير المالية يؤكد تقديم كافة التسهيلات للاستثمارات الأماراتية بالسودان

الخرطوم 18-3-2018 (سونا) - أكد الفريق أول د. محمد عثمان سليمان الركابي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عمق العلاقات الاقتصادية المتطورة بين السودان ودولة الإمارات المتحدة، مشيرا إلى دعمها المتواصل للسودان، داعيا إلى دعم مشروعات الأمن الغذائى العربى.

وبحث وزير المالية لدى لقائه اليوم بسفير دولة الأمارات بالخرطوم معالي حمد محمد الجنيبي العلاقات بين البلدين بصفة عامة، بجانب تنسيق المواقف في اجتماعات الصنادق العربية المنعقدة هذا العام بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات للاستثمارات الأماراتية بالسودان في كافة المجالات .

ومن جانبه أشاد السفير الأماراتي بالخرطوم حمد محمد الجنيبي بالجهود المبذولة من السودان من كافة المنظومة المالية التي من بينها البنوك والقطاع الخاص للاستثمارات الأماراتية بالسودان.

وقال الجنيبى إن وزير المالية د. الركابي أبدى استعداده لتقديم التسهيلات للاستثمارات الأماراتية بالسودان، لدعم مشروعات الأمن الغذائي العربي.

هذا وسلم السفير الأماراتي بالخرطوم رسالة من وزير الدولة بالشؤون المالية الأماراتي تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها لآفاق أرحب .



