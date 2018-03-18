أرور ووالي ولاية كسلا يضعان حجر الأساس لمخطط الدوحة السكني بمحلية ريفي كسلا

كسلا 18-3-2018 (سونا) - قام وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بشارة جمعة أرور برفقة والي ولاية كسلا الأستاذ آدم جماع آدم ورئيس مجلس الولاية التشريعي محمد طاهر سليمان بيتاي ووزير التخطيط العمراني والمرافق العامة المهندس محمد سعيد أحمد محمود وعدد من القيادات، قام بوضع حجر الأساس لمخطط الدوحة السكني الذي تنفذه شركة جنوي للأنشطة المتعددة بمحلية ريفي كسلا من الناحية الجنوبية الشرقية للإسكان الشعبي.

واستعرض مدير الشركة محمد عثمان عبد الرحيم الدور الرائد للشركة في إطار التطوير العقاري إلى جانب المشاريع التي نفذتها الشركة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى اهتمام الشركة بتوفير الخدمات الأساسية بالمخطط والتعاون مع حكومة الولاية في مثل هذه المشروعات التي تصب في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وعبر معتمد محلية ريفي كسلا صلاح محمد إبراهيم عن شكره وتقديره لنهج حكومة الولاية ووزارة التخطيط العمراني في إقامة المخططات السكنية الجديدة التي تحتوي على جميع الخدمات التي تحقق بدورها الاستقرار على مستوى المواطن والولاية، مؤكدا وقوف المحلية مع مثل هذه المشروعات وإكمال المخطط الذى يعتبر الأول على مستوى الولاية.

من جانبه تناول المهندس محمد سعيد أحمد محمود وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ممثل الوالي موجهات حكومة الولاية في الاهتمام بالتطوير العقاري والاستفادة من الأرض في خدمة المواطن، مؤكدا وقوف الوزارة مع الشركة لإنجاز المخطط حتى يكون أنموذجا يتم تنفيذه على مستوى المحليات الأخرى.



