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انتخاب شي جين بينغ رئيسا لجمهورية الصين الشعبية ورئيسا للجنة العسكرية المركزية للبلاد

التاريخ : 18-03-2018 - 04:43:00 مساءً
بكين 17 مارس 2018 م ( شينخوا) - انتخب شي جين بينغ رئيسا لجمهورية الصين الشعبية بالإجماع صباح امس السبت، وذلك خلال أعمال الدورة الأولى الجارية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني.
وانتخب شي، 64 عاما، أيضا رئيسا للجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية بالإجماع .
وفي أكتوبر الماضي، تم انتخاب شي أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كما تم تعيينه رئيسا للجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في الجلسة الكاملة الأولى للمؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني.
وانضم شي في العام 2007، إلى القيادة المركزية كعضو في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
وانتخب شي لأول مرة أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في أواخر عام 2012، ورئيسا لجمهورية الصين الشعبية، ورئيسا للجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية في مارس.
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