الرئيس الصيني المنتخب شي جين بينغ يؤدي اليمين الدستورية

18 مارس 2018 م ( شينخوا) - أدى الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم أداء اليمين الدستورية في قاعة الشعب الكبرى في بكين اليوم السبت، وذلك بعد انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يؤدي فيها رئيس صيني اليمين الدستورية عند توليه لمهام منصبه.

وانتخب شي جين بينغ رئيسا لجمهورية الصين الشعبية ورئيسا للجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية خلال أعمال الدورة الأولى الجارية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد.

وبعد عزف النشيد الوطني الذي ردده جميع الحضور، اعتلى شي جين بينغ الذي يبلغ من العمر 64 عاما، المنصة ووضع يده اليسرى على الدستور، بينما رفع يده اليمنى وبقبضة محكمة، ليردد نص اليمين الدستورية.

وقال شي : "أتعهد بالولاء لدستور جمهورية الصين الشعبية لحماية السلطة الدستورية والوفاء بالتزاماتي القانونية، والولاء للدولة والشعب، والالتزام والإخلاص في أداء الواجب، وخدمة الصالح العام بنزاهة، وقبول رقابة الشعب، والعمل من أجلدولة اشتراكية حديثة قوية ومزدهرة وديمقراطية ومتحضرة ومتناغمة وجميلة."

وجرت مراسم أداء اليمين الدستورية بعد ستة أيام من قرار الهيئة التشريعية الوطنية بإضافتها إلى الدستور المعدل حديثا وذلك في يوم الأحد الماضي.

ونص التعديل الدستوري بأن فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد يعتبر نظرية مرشدة للصين، أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.

