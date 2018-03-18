انتخاب وانغ تشي شان نائبا لرئيس جمهورية الصين الشعبية

بكين 18 مارس 2018 م ( شينخوا) - انتخب وانغ تشي شان نائبا لرئيس جمهورية الصين الشعبية السبت خلال أعمال الدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية في البلاد .

وانتخب وانغ في الاجتماع الكامل الخامس للدورة الاولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني من قبل ما يقرب من ثلاثة آلاف مشرع .

وبعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات ، صافح وانغ شي جين بينغ ، الرئيس الصيني المنتخب، وسط تصفيق حار في قاعة الشعب الكبرى. وفي وقت لاحق ، أقسم وانغ يمين الولاء الدستوري عند توليه مهام منصبه.

وعمل وانغ ، الذي ولد في يوليو 1948 ، عضوا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني في الفترة من 2012 إلى 2017.

وخلال الفترة التي قضاها في منصبه كأمين للجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني، دفع وانغ حملة الصين ضد الفساد وانتهاك قواعد السلوك الخاصة بالحزب، والتي شهدت سقوط مسؤولين رفيعي المستوى وآخرين من المستوى القاعدي .

