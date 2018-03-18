انتخاب لي تشان شو رئيسا للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

بكين 18 مارس 2018 م ( شينخوا) - انتخب لي تشان شو رئيسا للجنة الدائمة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني خلال أعمال الدورة السنوية الجارية للمجلس، الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية صينية.

ويعمل لي عضوا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وانتخب نحو 3000 مشرع أيضا 14 نائب رئيس للجنة الدائمة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، وهم وانغ تشن، تساو جيان مينغ، تشانغ تشون شيان، شن يوي يوي، جي بينغ شيوان، أركن إميرباكي، وان أه شيانغ، تشن تشو،وانغ دونغ مينغ، بادما تشولينغ، دينغ تشونغ لي، هاو مينغ جين، تساي دا فنغ، وو وي هوا.

كما انتخب يانغ تشن وو أمينا عاما للجنة الدائمة المذكورة أعلاه .

