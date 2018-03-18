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أخبار العالم - اخبار عالمية
لي تشان شو ووانغ تشي شان يؤديان اليمين الدستورية
التاريخ :
18-03-2018 - 05:07:00 مساءً
بكين 18 مارس 2018 م ( شينخوا) - أدى لي تشان شو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ووانغ تشي شان، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، اللذان تم انتخابهما حديثا، اليمين الدستورية السبت، متعهدين بالولاءللقانون الأساسي للبلاد.
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