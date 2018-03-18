الصين تستعد لإطلاق العقود الآجلة للنفط الخام

بكين 18 مارس 2018 م ( شينخوا) - تستكمل الصين الأعمال التحضيرية لإطلاق تداولات العقود الآجلة المقومة باليوان للنفط الخام، التي من المتوقع أن تبدأ في الساعة التاسعة من يوم 26 مارس الجاري في بورصة شانغهاي للطاقة الدولية التابعةلبورصة شانغهاي.

وكشف بيان صدر مؤخرا عن البورصة أنه تم تحديد هوامش التداول عند 7 بالمائة من قيمة العقود، فيما يبلغ الحد الأعلى والأدنى لتعويم القيمة 5 بالمائة. أما بالنسبة إلى اليوم التجاري الأول فيبلغ الحد 10 المائة من الأسعار المرجعية.

وستشمل العقود الآجلة 7 أنواع من النفط الخام، بما فيها 6 من منتجات النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط، مثل خام عمان وخام دبي وخام زاكوم العلوي ونفط قطر البحري وغيرها.

وستصدر بورصة شانغهاي للطاقة الدولية لائحة بالأسعار المرجعية قبل يوم من إطلاق التداول التجاري للعقود الآجلة المعنية، مطالبة جميع المؤسسات المتعلقة بالاستعداد قبل إطلاق العقود الآجلة وتعزيز الوقاية من المخاطر وضمان استقرار عملياتالسوق.

ويتجاوز عدد المؤسسات الأعضاء المسجلة في بورصة شانغهاي للطاقة الدولية 150 مؤسسة حاليا، إلى جانب بضع مؤسسات من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ،و بنك "دي بي اس" السنغافوري.

وفي هذا السياق أكد جيانغ يانغ نائب رئيس لجنة الدولة لتنظيم الأوراق المالية أن الصين تسرع في أعمال وضع وإصدار قانون العقود الآجلة ، في مسعى لضمان مصالح المشاركين الأجانب بشكل أفضل.

وأضاف جيانغ أن قيمة التجارة للعملاء لن تحتل حصتهم من صرف النقد الأجنبي ، لأن أموال العملاء الأجانب و وكالات الوساطة الأجنبية ستدخل ضمن حسابات خاصة لتجارة العقود الآجلة .

وستستخدم العقود الآجلة للنفط الخام 6 مخازن محددة لتسليم السلع، تنتشر في منطقة دلتا نهر اليانغتسي ومنطقة دلتا نهر اللؤلؤ وشبه جزيرة جياودونغ وشبه جزيرة لياودونغ، وتعد هذه المناطق سهلة لعمليات النقل البحري ، إلى جانب قربها منمصانع كبيرة لتكرير النفط وكونها مراكز لتجارة النفط.

وفيما تقترب الأعمال التحضيرية من الانتهاء ، لا تزال هناك حاجة للقيام ببعض التجارب والاختبارات النظامية قبل الإطلاق .

وقال محللون إن العقود الآجلة للنفط الخام في شانغهاي ستشارك في عملية تسعير النفط الخام في منطقة آسيا - الباسيفيك، ومن المتوقع أن تصبح جزءا من نظام التجارة العالمي على مدار 24 ساعة ، رفقة العقود الآجلة لـ "برنت" و "دبليو تي آي".

وتجاوزت منطقة آسيا - الباسيفيك، الولايات المتحدة وأوروبا في مجال استهلاك النفط الخام، غير أنها ما تزال تفتقر إلى مؤشر موثوق به.

أما بالنسبة إلى الصين التي باتت ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط بعد الولايات المتحدة، فإن من المتوقع أن يحافظ حجم طلبها على مستوى مرتفع في المستقبل، إذ تتعطش البلاد للطاقة من أجل تحفيز نموها الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، قال قو جينغ تاو، المحلل من بنك الصين للاستثمار "بي أو سي آي" إن من الصعب تغيير هيمنة الدولار في تسعير النفط في الوقت القصير، غير أن التسعير بالعملات المتنوعة سيمثل التوجه الجديد في المستقبل.

