بعد 145 يوما ... الثلوج تنهي أطول موجة جفاف تضرب بكين منذ نحو 50 عاما

بكين 18 مارس 2018 ( شينخوا) - تساقطت الثلوج الخفيفة والصقيع على العاصمة الصينية، بكين، صباح امس السبت، لتنهي أطول موجة جفاف شهدتها المدينة منذ ما لا يقل عن 47 عاما، بحسب ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وهطلت الثلوج على معظم أجزاء المدينة، حيث وصل أقصى منسوب لها إلى 2.8 ملليمتر في حي يانتشينغ، فيما بلغ متوسط هطول الثلوج 0.3 ملليمتر في أرجاء المدينة حتى الساعة التاسعة صباحا، ومن المتوقع أن يضعف هطول الثلوج في فترةما بعد الظهر وينتهي في المساء.

وحتى اليوم السبت، سجلت العاصمة الصينية 145 يوما متعاقبا دون "هطول فعال"، وهو ما يمثل أطول موجة جفاف تضرب المدينة منذ ما لا يقل عن 47 عاما.

وقال لي شياو يان، وهو مهندس بارز بمركز بلدية بكين للأرصاد الجوية "إن الهطول الفعال يشير الأمطار أو الثلوج التي يزيد منسوبها على 0.1 ملليمتر حسبما تم رصده من قبل مرصد في جنوبي المدينة، وقد سجل المرصد هطولا بلغ منسوبه 0.4ملليمتر هذه المرة".

وكان الرقم القياسي السابق قد تم تسجيله بين أكتوبر 1970 وفبراير 1971، عندما شهدت المدينة موجة جفاف استمرت 114 يوما.

