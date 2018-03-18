متقاعدو إسبانيا يقولون كلمتهم للحكومة



مدريد 18-03-2018م (الجزيرة) - شهدت إسبانيا موجة مسيرات احتجاجية نظمها آلاف المتقاعدين، وسط سخط من السياسات الحكومية بشأن نظام المعاشات وتراجع قدرتهم الشرائية.



وينتقد المحتجون اقتراحا حكوميا بخفض الضرائب عن الذين تتجاوز معاشاتهم 12 ألف يورو سنويا، لأنه لا يشمل سوى 22% من المتقاعدين، كما أن الزيادة المقترحة في المعاشات تقدر بثلاثين يوروا شهريا في أفضل الأحوال.



وتقول إحدى المتقاعدات إن "الحكومة تخصص أموالا طائلة لإنقاذ مشاريع الطرق الفاشلة التي تديرها شركات خاصة، ولمساعدة البنوك، وحين يتعلق الأمر بالمتقاعدين يقال لنا إن نظام المعاشات مقبل على الإفلاس".



ويصل متوسط المعاشات في إسبانيا إلى 1470 يورو في الشهر، في حين يطالب المتقاعدون برفع معاشاتهم بما يتلاءم مع زيادة الأسعار.



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