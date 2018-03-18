السعودية تستعرض إصلاحاتها الاقتصادية أمام دول الـ 20



الرياض 18-03-2018م (العربية.نت) - أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن السعودية بصفتها عضواً بمجموعة دول العشرين، تضطلع بمسؤولياتها الدولية بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال الجدعان الذي يمثل المملكة بالاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين بمدينة بوينس آيرس بالأرجنتين يومي 19 و20 مارس الحالي، إن المشاركة السعودية ستركز على دعم جهود تعزيز النمو العالمي.

واعتبر وزير المالية، المشاركة السعودية، تأتي كدليل واضح على التزامنا بالتعاون مع دول المجموعة من أجل تعزيز النمو العالمي الشامل والمستدام، موضحاً أن موضوع الاجتماع "إطلاق العنان لإمكانيات الشعوب" يعكس التحولات التي نحققها في السعودية، ضمن إطار رؤية المملكة 2030 للمساعدة في تعزيز الآفاق المستقبلية لشعبنا.

وأشار الجدعان إلى أن المشاركة بهذا الاجتماع الدولي، تتيح الفرصة لمناقشة المواضيع المجدولة مع شركائنا الرئيسيين حول العالم واطلاعهم على تجارب المملكة في الاصلاحات المالية والاقتصادية والتقدم الذي أحرزناه في شتى مجالات التنمية.

يذكر أن أعمال الاجتماع تسعى إلى استعراض التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومناقشة سبل مواجهة المخاطر والتحديات وتعزيز التعاون بين دول المجموعة لهدف تعزيز النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى مدى يومين يشارك الجدعان، في جلسات الاجتماع التي تغطي مواضيع مختلفة تشمل: تطورات الاقتصاد العالمي والتشريعات المالية، والبنية المالية الدولية، والضرائب الدولية، والبنية التحتية، والتدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



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