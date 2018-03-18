بكري يطلع على نتائج مشاركة وفد السودان في اجتماعات منطقة التجارة الحرة الأفريقية

الخرطوم 18-3- 2018(سونا) - اطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، على نتائج مشاركة وفد السودان في اجتماعات منطقة التجارة الحرة الأفريقية والتي عقدت مؤخرا في العاصمة الرواندية كيغالي.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمجلس الوزراء اليوم إدريس إبراهيم جميل وزير العدل الذي شارك في اجتماعات وزراء العدل الأفارقة بخصوص إنشاء هذه المنطقة.

وأوضح جميل - في تصريحات صحفية - أن المنطقة التجارية الحرة تهدف لزيادة التبادل التجاري والخدمي بين الدول الأفريقية ، وأضاف؛ أن اللقاء تناول أيضا سير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وما تم في مجال تعديل بعض القوانين، مبينا إن وزارته نفذت حتى الآن الجزء المتعلق بتعديل بعض القوانين وتمت تسميتها بتعديلات متنوعة وتم الدفع بها لرئاسة مجلس الوزراء لإدراجها ضمن أجندة المجلس خلال الفترة القادمة .

وقال إن بعض توصيات الحوار تحتاج لتعديل عدد كبير من القوانين بجانب سن قوانين وتشريعات جديدة، مبينا أن وزارته كونت لجانا في هذا الخصوص، وستعمل على الاستعانة بخبراء، بجانب مستشارين من وزارة العدل لإنجاز هذا العمل الذي يهدف الى إنفاذ مخرجات الحوار الوطني.



