رئيس البرلمان يلتقي رؤساء الكتل البرلمانية

الخرطوم 18-3-2018 (سونا) - عقد البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني اليوم اجتماعا مع رؤساء الكتل البرلمانية.

وقال الدكتور عبدالماجد هارون الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس إن الاجتماع ناقش الهيكل الخاص بجدول الأعمال للأسبوعين الأوائل لدورة الانعقاد السابعة للهيئة التشريعية القومية والمجلس الوطني،

وأبانً أن جدول الأعمال يتضمن عدداً من الموضوعات أهمها استماع الهيئة في بداية انعقاد الدورة في الثاني من ابريل المقبل الى خطاب من رئيس الجمهورية، وسيقدم رئيس الهيئة خطاباً عن نشاطات الهيئة أثناء توقف جلساتها؛ بجانب خطاب رئيس مجلس الوزراء القومي، فضلا عن خطاب آخر خاص بالمجلس الوطني يقدمه رئيس المجلس؛ بجانب البيانات النوعية عن الوضع الأمني والوضع الاقتصادي؛ حيث يقدم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بياناً في الأسبوع الأول؛ بجانب محافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية.

وأوضح عبدالماجد أن الاجتماع تطرق إلى موضوع مراجعة الأداء الكلي للهيئة التشريعية القومية والمجلس الوطني على وجه الخصوص على ضوء المناقشات التي تمت في الجلسة الأخيرة للدورة السابقة وماتم تنفيذه من التوصيات التي أبداها الأعضاء خلال الجلسة،.

وقال إن خطاب رئيس الهيئة سيتضمن إجابات تفصيلية لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في ما يتعلق بمراجعة البيئة التنفيذية ومراجعة بعض الملاحظات في الأداء الخاص بالعمل المجلسي؛ سواء كان في قضايا متعلقة بترتيبات تجليس داخل القبة أو موضوع بداية الجلسات او عرض الموضوعات وغيرها.