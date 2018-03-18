أبوظبي تستضيف قمة الأعمال المستدامة 2018 في ابريل المقبل

أبوظبي 18-3-2018م/ وام/ تشهد أبوظبي انطلاق فعاليات النسخة الأولى من قمة الأعمال المستدامة 2018 في 17 أبريل المقبل والتي تنظمها "فعاليات ذي إيكونوميست" التابعة لصحيفة "ذي إيكونوميست" البريطانية وبدعم من هيئة البيئة – أبوظبي وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة وتسليط الضوء على تأثير النمو الاقتصادي في قطاع البيئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف القمة التي تقام برعاية دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى توفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات وإتاحة الفرصة لتعزيز أواصر التعاون بين جميع المهتمين بالأعمال التجارية والمبادرات البيئية المستدامة، وإبراز أثرها على الصناعات الأساسية في المنطقة.

وستستضيف القمة خبراء وروادا من القطاع على مستوى العالم في أبوظبي لاستعراض ومناقشة السياسات المتبعة دوليا وتحفيز المشاركين على دعم المبادرات الساعية إلى تعزيز الاستثمار المؤثر في تنمية المجال البيئي وقضايا المناخ.

وقالت سعادة رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي "إن استضافة إمارة أبوظبي لقمة الأعمال المستدامة 2018 جاء بتوقيت لا يمكن أن يكون أكثر ملاءمة من نواح عدة حيث نحتفي هذا العام بعام زايد الذي يصادف ذكرى مرور مئة عام على ميلاد المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ومؤسس هيئة البيئة – أبوظبي وأول من اهتم بمواجهة التحديات البيئية من خلال سن قوانين ولوائح لحماية البيئة وتنوعها البيولوجي".

وأضافت سعادتها "إن وضع اللوائح والقوانين البيئية تعتبر خطوة أساسية ولكننا بحاجة إلى تقديم المزيد لدعم التحول الاقتصادي الذي نشهده ولنرسخ مكانتنا كنموذج رائد في الاقتصاد المستدام الذي يعتمد على المعرفة والتنافسية واستخدام الموارد بكفاءة للحد من الملوثات البيئية، كما نسعى إلى توفير منبر يهتم بتطوير التكنولوجيا والخدمات المستدامة".

من جانبه قال سعادة خليفة المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي "تعتبر القمة فرصة للاطلاع على السياسات والمبادرات الدولية التي يمكن الاستفادة منها وتطويرها أو تعزيزها لدعم النهج البيئي الذي تسعى إليه إمارة أبوظبي ليصبح أكثر اتساقا لخلق اقتصاد أكثر استدامة".

وأكد سعادة المنصوري أن المشاركة تعكس حرص حكومتنا على تعزيز مكانة الإمارة كمركز للاستدامة في المنطقة من خلال تحقيق النمو الاقتصادي والبيئي المستدام والالتزام بحماية البيئة وتعزيز جهود الدعم للاقتصاد الأزرق عبر تنفيذ الخطط الاستراتيجية الرامية إلى الحد من التلوث وآثار تغير المناخ".

وقال جريج كارلستروم مراسل الشرق الأوسط في صحيفة "ذي إيكونوميست" "يسعدنا استضافة أبوظبي لأول نسخة من قمة الأعمال المستدامة 2018 الساعية إلى تعزيز الحوار البناء بشأن الاستدامة واستعراض دور القطاع المالي في دعم الاستثمارات المستدامة وحث المشاركين على تبني المبادرات البيئية المبتكرة، بالإضافة إلى كيفية دمج السياسات الدولية بخطط الاستدامة لتعزيز نجاحها وتأثيرها".

وأضاف جودارد "ستضم القمة مجموعة من المتحدثين البارزين على المستوى الدولي لكل منهم خبرة واسعة ومؤثرة في مجال تطوير الاستراتيجيات الخاصة بالأعمال المستدامة بمختلف القطاعات والجاري تنفيذها في جميع أنحاء العالم ونتطلع لأن نشهد تأثير القمة والدور الهام الذي ستلعبه في المشهد البيئي المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وجدير بالذكر أن قمة الأعمال المستدامة 2018 ستعقد بتنظيم "فعاليات ذي إيكونوميست" التي تعمل على تنظيم أكثر من 80 فعالية سنويا في أكثر من 30 دولة تجمع من خلالها أبرز القادة والمفكرين على مستوى العالم لطرح التحديات الاقتصادية الاستراتيجية في مختلف القطاعات.