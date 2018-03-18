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أخبار محلية - اقتصادية

لجنة متابعة إنجاح الموسم الزراعي تعقد اجتماعها الخامس بمجلس الوزراء

التاريخ : 18-03-2018 - 07:24:00 مساءً
الخرطوم 18-3 - 2018(سونا ) - عقدت لجنة متابعة إنجاح الموسم الزراعي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس قطاع التنمية الاقتصادية؛ مبارك الفاضل ؛ اجتماعها الخامس اليوم بمجلس الوزراء بحضور الجهات المختصة.
وناقشت اللجنة كافة الجوانب المتعلقة بالموسم الزراعي شملت المساحات وحجم المدخلات المطلوبة وتمويل البنك الزراعي لمراحل التحضير والتشغيل والحصاد.
وبحثت اللجنة المدخلات المطلوبة للقطاع الخاص المنتج والتجاري، بجانب استعدادات وزارة الموارد المائية والري والكهرباء في المشاريع القومية واطمأنت على الترتيبات المالية والفنية المتعلقة بإنجاح الموسم الزراعي.
وفي سياق متصل؛ أعلن مدير عام البنك الزراعي المهندس صلاح الدين حسن أحمد - في تصريح صحفي - التزام البنك الزراعي بشراء إنتاج محصول القمح من المزارعين نقدا لموسم العام 2017-2018م وفقآ للسعر المعلن (750) جنيهآ للجوال، وذلك وفاء لالتزام الدولة في هذا الصدد.
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