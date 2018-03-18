بورصة قطر تتصدر الأسواق العربية الرابحة



الدوحة 18-03-2018م (الجزيرة + وكالات) - صعدت ست بورصات عربية في تداولات الأسبوع الماضي بقيادة بورصة قطر مع استمرار تحسن معنويات المستثمرين في ظل المكاسب المستمرة بأسواق النفط العالمية للأسبوع الثاني على التوالي.



وبحسب تقرير لوكالة الأناضول جاءت بورصة قطر في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 6.49% محققا أعلى مكاسب أسبوعية في أكثر من عامين، مع مكاسب سوقية بقيمة 35.77 مليار ريال (9.82 مليارات دولار) مدعومة بأداء سهمي "قطر الوطني " و"صناعات" بعد الإعلان عن مساعيهما لرفع نسب تملك الأجانب إلى 49%.



وقال محمد الجندي مدير إدارة البحوث الفنية لدى أرباح السعودية لإدارة الأصول "كان هناك تفاؤل نسبي في الأسواق الإقليمية خلال الأسبوع المنصرم لا سيما بعد مكاسب الأسواق العالمية والنفط".



وأضاف الجندي للأناضول "نعتقد أن وتيرة المكاسب ستستمر الأسبوع الماضي، ولكن قد يتخلل أداء بعض الأسواق عمليات جني أرباح ضرورية وصحية".



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.1% لتصل إلى 66.21 دولارا للبرميل.



وزادت عقود الخام الأميركي نايمكس تسليم أبريل بنحو 0.5% إلى 62.34 دولارا للبرميل وهو أعلى إغلاق في أسبوعين.



وصعدت بورصة مصر للأسبوع الخامس على التوالي حيث زاد المؤشر الرئيسي بنسبة 3.2% إلى 16999نقطة، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بنسبة 2.4% إلى 7744 نقطة،



في الإمارات ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.26% إلى 3197 نقطة، وزاد مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.35% إلى 4527 نقطة، في حين ربحت بورصة الأردن ما نسبته 0.49% لتغلق عند 2226 نقطة.



بالمقابل انخفضت بورصة البحرين للأسبوع الثاني على التوالي مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 1.08% إلى 1355 نقطة، ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.67% إلى 4896 نقطة، كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.26% إلى 6760 نقطة.



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