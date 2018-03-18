وزير الدولة بالخارجية يلتقي خبير الإيقاد

الخرطوم 18-3-2018 م ( سونا) - التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية، السفير محمد عبد الله ادريس، بمكتبه اليوم؛ بالسيد طارق ويلفريد، الخبير المكلف من قبل منظمة الإيقاد لإعداد تقرير أولي حول أهم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من الاستراتيجية الخمسية للإيقاد (2016 - 2020).

وتطرق اللقاء إلى ما تم إنجازه من مشروعات وسير العمل فيها والإيجابيات والسلبيات وسبل تطوير العمل في المشروعات ومقترحات الجانب السوداني.

من جانبه أكد وزير الدولة على تعاون السودان التام مع الخبير من أجل جمع المعلومات المطلوبة بغرض تحليلها وتوضيح مدى إمكانية تنفيذ الاستراتيجية في الزمن المحدد.