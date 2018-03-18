الموت يغيب السفير عبد الله عمر

الخرطوم 18-3-2018 م (سونا) -غيب الموت وبصورة مفاجئة اليوم الأحد السفير عبد الله عمر ، الذي عمل في وزارة الخارجية في بواكير الإنقاذ؛ حيث عمل في محطات خارجية منها السعودية والكويت واليابان .

وشيع الفقيد الى مثواه بمقابر بري عدد كبير من زملائه في الجامعة والخارجية، في مقدمتهم وزير التعاون الدولي أدريس سليمان، ووكيل وزارة الإعلام السفير ياسر خضر، ود.أمين حسن عمر، وبروفيسور كمال عبيد مدير جامعة أفريقيا العالمية، والمهندس يوسف أحمد يوسف والدكتور بشير آدم رحمة، وعدد من السفراء ورموز المجتمع.

كما أدى وزير الدولة بالخارجية محمد عبد الله إدريس والأستاذ عوض جادين مدير وكالة السودان للأنباء واجب العزاء بمنزل الفقيد ببري.

وكان الفقيد من المشاركين في منتديات الحكمة والمعرفة التي تشارك فيهما وكالة السودان للأنباء، كما أن الفقيد من رواد الموسوعة السودانية سودابيديا، وللفقيد عدد من المؤلفات كان آخرها (ديك السرة).