رئيس الجمهورية : عفو البطاحين عن منسوبي الشرطة المحكومين قصاصاً درس بليغ لكل قبائل السودان

الخرطوم في 18-3- 2018 (سونا)

أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات الشرطة؛ أن عفو قبيلة البطاحين عن منسوبي الشرطة المحكومين قصاصاً هو درس بليغ لكل القبائل السودانية في تجسيد معاني العفو عند المقدرة وهو أسمى مكارم الأخلاق، موضحاً أن هذه الصفات النبيلة هي من موروثات البطاحين الأصيلة التي يتمتعون بها، مبينا أن هذا العفو هو: (دين في رقبتي ورقاب كل السودانيين).

وثمن البشير - لدى مخاطبته عصر اليوم بأبودليق لقاء العفو والصلح تحت شعار (ومن عفا وأصلح فأجره على الله)؛ بحضور الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين والي الخرطوم واللواء حقوقي حاتم الوسيلة السماني والي نهر النيل؛ وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة - ثمن مجهودات منسوبي الشرطة المنتشرين في كل أصقاع السودان لتوفيرالأمن لكل أبناء الشعب السوداني في مدنهم وقراهم ومشاريعهم الإنتاجية، واصفاً إياهم بالعين الساهرة واليد الأمينة التي تحمي مكاسب ومقدرات السودان.

وأضاف رئيس الجمهورية أن عفو البطاحين اليوم يجسد معاني وقيم الشريعة والعدالة والحقوق، مؤكدا أن السودان دولة شريعة وقانون، داعيا أبناء البطاحين بأبودليق للانخراط في القوات المسلحة وقوات الشرطة حتى يتولوا بأنفسهم تأمين منطقة سهل البطانة وتأمين العاصمة الخرطوم في حدودها الشرقية.

وفي ختام حديثه، وعد البشير بإكمال مشاريع الكهرباء والمياه النظيفة لكل منطقة أبودليق وقراها وبواديها وإكمال شبكة الطرق بالمنطقة وصولاً لمنطقتي قيلي والقربة.

وحيا الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين / والي الخرطوم قيم العفو والعزة والشموخ والكبرياء التي يتمتع بها أبناء البطاحين، كما حيا سيادته شيوخ الطرق الصوفية والعلماء الذين ساهموا في إنجاز العفو والصلح.

وعلى ذات الصعيد أكد الأستاذ عبدالله الجيلي محمد الجاك؛ معتمد شرق النيل أن لقاء العفو والصلح بأبودليق اليوم يمثل أسمى قيم ومعاني سيادة حكم القانون وحفظ حقوق الإنسان ورعايتها، مبيناً أن تشريف رئيس الجمهورية للقاء يعلي من هذه القيم ويصونها ويرعاها، داعيا لتوفير خدمات الكهرباء والمياه النظيفة وإكمال شبكة الطرق لقرى وبوادي أبودليق وإكمال حفر ترعة شرق النيل.

ومن جانبه؛ أعلن الأستاذ/ محمد المنتصر خالد طلحة؛ ناظر عموم قبيلة البطاحين عفوهم عن منسوبي الشرطة الخمسة المحكومين قصاصا، إنابة عن أسرة الشهيد عطا المنان ومباركتهم وتأييدهم ترشيح المشير عمر البشير لدورة رئاسية جديدة في 2020م.

وعلى صعيد متصل أشاد الأستاذ بابكر حاج عمر ناظر عموم الجعليين بقرار العفو الذي أصدره البطاحين عن منسوبي الشرطة، مؤكداً أن العفو والمروءة والشهامة والشجاعة والكرم من صفات البطاحين الأصيلة. مؤكدا مباركة وتأييد نظارة الجعليين ترشيح المشير عمر البشير لدورة رئاسية جديدة في 2020م.





