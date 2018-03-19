إقتصادى يعتبر ملتقى التعدين فرصة لعرض إمكانيات السودان فى هذا المجال

الخرطوم 19 -3-2018م (سونا) اعتبر بروفيسور كمال عيسى عميد كلية بحرى الأهلية ملتقى التعدين الدولى الذى سيعقد بالخرطم فى الفترة من 26 -28 من الشهر الجارى بمشاركة أكثر من 20 دولة

أجنبية ، فرصة كبيرة لعرض امكانيات السودان فى هذا المجال .

وقال عيسى فى تصريح (لسونا) إن السودان دولة تزخر بكافة أنواع المعادن خاصة النفيسة منها كالأحجار الكريمة وغيرها مشيرا الى أن المكتشف من هذه المعادن حتى الآن حوالى 40 من المعادن من مختلف أنواعها كما تم إستخراج ثلاثة عشر معدنا فقط مشددا على ضرورة تدريب ورفع قدرات العاملين فى هذا المجال للارتقاء بالعملية التعدينية فى البلاد مع الاستفادة من تجارب وخبرات الدول التى سبقت السودان فى هذ المجال خاصة فى مجال التكنولوجيا الحديثة التى من شأنها أن تعمل على زيادة الإنتاج وذلك من خلال عقد مثل هذه الملتقيات مثمنا قرارات الدولة لفتح الاستثمار فى مجال اليورانيوم معتبرا اليورانيوم إضافة حقيقية لرصيد البلاد من المعادن المهمة لافتا الى تواجده فى عدة مناطق في البلاد والتى من بينها جبال النوبة وجبال البحر الأحمر وشمال وغرب كردفان وولاية نهر النيل داعيا الي الاستفادة من اليورانيوم فى إنتاج الطاقة النووية لانتاج الكهرباء بغرض تخفيف تكلفة الانتاج فى القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة وغيرها من الأغراض السلمية .



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