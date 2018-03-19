أسعار النفط تتراجع متأثرة بارتفاع الانتاج الامريكي

سنغافورة 19-3-2018م (بنا) - تراجعت أسعار النفط اليوم متأثرة بزيادة عمليات الحفر في الولايات المتحدة، ادت الى ارتفاع إنتاج النفط، مما أثار مخاوف من عودة الفائض من المعروض النفطي للأسواق.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام الوسيط الامريكي 62.02 دولارا للبرميل متراجعا 32 سنتا عن مستوى إغلاقه السابق.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لبرنت 65.85 دولارا للبرميل بتراجع 36 سنتا.

وكانت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اعلنت الجمعة في تقريرها الأسبوعي ان شركات الحفر الامريكية أضافت أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 16 مارس ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 800 .

