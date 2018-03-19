عشرات الاتحادات ذات الطابع التجاري تطلب من ترامب وقف خطته لفرض رسوم على الواردات من الصين

واشنطن 19-3-2018م /بنا/ أرسل 45 اتحادًا لأرباب العمل الأميركيّين رسالة الأحد إلى إدارة دونالد ترامب من أجل إنهاء خطط الرئيس الاميركي الهادفة الى فرض ضريبة على الواردات من الصين، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وحسب وسائل اعلام أمريكية أن هذه الاتحادات التي تمثل جزءًا كبيرًا من شرائح الاقتصاد الأميركي اعتبرت ان فرض رسوم جمركية كبيرة "من شأنه أن يؤدي إلى سلسلة من العواقب السلبية على الاقتصاد الأميركي".

واضافت هذه الاتحادات التي تمثل مختلف القطاعات، من الزراعة إلى المنسوجات والملابس والتكنولوجيا وغيرها، ان تلك الرسوم ستثير ردود فعل انتقامية وتؤثر على الصادرات الأميركية وتزيد الكلفة على الشركات والمستهلكين.

وفاجأ ترامب شركاء بلاده التجاريين في وقت سابق هذا الشهر عندما تعهد فرض رسوم نسبتها 25 بالمئة على الفولاذ المستورد وعشرة بالمئة على الألمنيوم.

وأشار ترامب إلى أن الاجراءات هي للرد على الممارسات التجارية "غير العادلة". لكن دولا من حول العالم تعهدت الرد.

وكان رد الاتحاد الأوروبي هو الأشد حيث وضع لائحة للمنتجات الأميركية التي قد تشملها اجراءات مضادة .

