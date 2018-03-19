أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الإثنين

الخرطوم 19-3-2018م (سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الإثنين على النحو التالي:-
عملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18.0000
الين الياباني 0.1698 0.1706 0.1702
الجنيه الاسترليني 24.9862 25.1111 25.0487
الفرنك السويسري 18.8305 18.9247 18.8776
الدولار الكندي 13.6881 13.7565 13.7223
كرونة السويدية 2.1852 2.1961 2.1907
الكرونة النرويجية 2.3207 2.3323 2.3265
الكرون الدنماركي 2.9566 2.9714 2.964
الدينار الكويتي 59.454 59.7513 59.6026
الريال السعودي 4.7885 4.8124 4.8005
الدرهم الاماراتي 4.8891 4.9135 4.9013
ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.601 47.839 47.72
ريال عماني 46.6245 46.8576 46.7411
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 22.025 22.1351 22.08
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