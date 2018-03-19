أكثر من مليوني دولار كلفة مشروعات منظمة بانكير وشركائها بالنيل الأزرق



الدمازين 19-3-2018م ( سونا) - بلغت كلفة المشروعات الانسانية التي تنفذها منظمة بانكير وشركائها بالنيل الأزرق (2) مليون و(599) ألف و(856) دولار .

وقال الأستاذ يس عبدالحميد ابو كدوك مدير منظمة بانكير بالولايه لـ (سونا) أن المنظمة بالتعاون مع منظمة ادرا والفاو وأصدقاء السلام وجسمار قاموا بتنفيذ عدد من المشروعات التي تصب في خدمة إنسان الولاية مبينا أن المشروع شمل أربع مضخات مياه وتأهيل عدد من المدارس ودورات المياه.

وأوضح انه تم توصيل عدد من شبكات المياه و توفير معدات للنظافة وإصحاح البيئة مبينا أن المنظمة بدأت أعمالها بتنفيذ مشروعين من المشاريع المذكورة منذ مطلع هذا العام مع استمرارية أعمال الصيانة في عدد من مناطق بلقوة و بكوري و اليأس و كلقو و دندرو.

وأبان انه تم تدريب عدد من الكوادر الصحية بالمراكز ، مثمنا مجهودات شركاء بانكير ودعمهم اللا محدود والذي تكلل بانجاح المشروعات المنفذة.

س ص/ع و

